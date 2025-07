Serie D. La Sancataldese rinforza il suo assetto societario organizzativo con Adamo Ferrara, Salvatore Pirrello e Flavio Bellomo

La Sancataldese Calcio è orgogliosa di annunciare alcune novità in ambito societario. La prima riguarda Adamo Ferrara che ricoprirà il ruolo di Responsabile Organizzazione Generale e Finanza per la stagione 2025/26. Adamo rappresenta da anni una colonna portante della macchina organizzativa verdeamaranto. La sua competenza e il suo spirito di servizio continueranno a essere fondamentali per il buon funzionamento e la crescita del club.

L’avv. Salvatore Pirrello

C’è poi l’annuncio che l’avvocato Salvatore Pirrello sarà il nuovo Direttore Generale del club. Figura storica con ben oltre 20 anni di militanza, punto di riferimento insostituibile per il gruppo dirigente verde amaranto. L’avvocato Pirrello ha dimostrato negli anni profondo attaccamento alla causa verde amaranto mettendo a disposizione competenza e dedizione fuori dal comune.

Adamo Ferrara

Dopo aver ricoperto nella passata stagione il ruolo di legale del club, oggi è chiamato ad un incarico ancora più centrale, segno della fiducia e della stima che la società ripone in lui. Infine la terza novità è il ritorno di Flavio Bellomo che ricoprirà il ruolo di Segretario Generale per la stagione 2025/26. Dopo due stagioni all’Akragas, Flavio torna a casa nella sua San Cataldo per rimettere la sua competenza e la sua esperienza al servizio della causa verdeamaranto. Flavio ricoprirà inoltre il ruolo di direttore operativo e marketing operations curando tutte quelle attività di marketing che mirano a valorizzare il “brand Sancataldese” attraverso i rapporti con i nostri affezionati partner commerciali.