Serie D. La Nissa rinforza la batteria degli Under con il centrocampista Samuel Fascetta (2007)

Nuovo arrivo alla Nissa: si tratta di Samuel Fascetta, centrocampista classe 2007. Nato a Catania il 9 giugno 2007, Samuel è una mezz’ala moderna, dotata di corsa, tecnica e personalità. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nella sua città natale, alla Scuola Calcio Catania, dove ha iniziato a costruire le basi del suo percorso sportivo.

La sua crescita è proseguita con un’importante esperienza nel settore giovanile del Cittadella Under 16, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con squadre giovanili di livello, militanti in Serie A e B. Un’esperienza formativa che gli ha permesso di maturare, sia a livello calcistico che umano. Tornato poi a Catania, ha continuato la sua carriera nel settore giovanile rossazzurro fino ad arrivare alla Primavera nazionale, con cui ha disputato l’ultima stagione, distinguendosi per impegno e qualità.

“Sono contento di essere qui e darò tutto per questa maglia – ha detto il ragazzo all’arrivo a Caltanissetta – Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, il direttore sportivo Russello e il presidente Giovannone per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità.”