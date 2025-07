Serie D. La Nissa prende un altro under: dal Cassino Calcio arriva il difensore centrale Aaron Croce (2005)

Non si ferma la corsa della Nissa sul mercato estivo. In queste ultime ore il ds Russello, d’intesa con il prsidente Giovannone e il tecnico Di Napoli ha annunciato l’arrivo ufficiale in maglia biancoscudata di Aaron Croce, difensore centrale classe 2005, proveniente dal Cassino Calcio.

Si tratta di un ragazzo di prospettiva, che ha già militato nel Latina (Under 17 e Under 19), giocando titolare per due stagioni in Serie D con Casalnuovo e Cassino. Per la Nissa un nuovo innesto che ne rinforza la batteria degli Under.