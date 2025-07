Serie D. Il Gela si rinforza a centrocampo con l’arrivo di Dario Giacomarro

Colpo di mercato per il Gela Calcio che, per la prossima stagione, s’è assicurato Dario Giacomarro. Centrocampista centrale classe 1995, nato a Palermo e cresciuto nel prestigioso settore giovanile del capoluogo siciliano, ha collezionato 62 presenze e 7 gol con la Primavera rosanero.

Calciatore esperto, intelligente e completo, ha messo insieme 155 presenze in Serie C, indossando le maglie di Melfi, Gubbio e Bisceglie, prima di diventare un punto di riferimento in Serie D. Nelle ultime 6 stagioni, ha disputato 152 partite ufficiali tra Casarano, Nocerina, Audace Cerignola e Ischia, con cui ha totalizzato 7 reti e 4.256 minuti in campo nelle ultime due annate. Con l’Audace Cerignola, invece, ha centrato la promozione in Lega Pro nel 2021/22.

Profilo duttile, grintoso, con piedi buoni e spirito da leader silenzioso: Corre per la squadra, ma sa anche far girare il pallone con qualità.