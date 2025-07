Serie D. Gran colpo di mercato per la Sancataldese: preso l’attaccante argentino Matias Gaston Castro

Gran colpo di mercato per la Sancataldese che, grazie al lavoro del DT Cosimo Vullo e del Ds Alessandro Avarello, è riuscita ad assicurarsi l’attaccante Matías Gastón Castro argentino classe 1991.

Giocatore possente fisicamente e con un grande fiuto del gol sotto porta. Abile nei contrasti con i suoi 1.82 centimetri d’altezza saprà farsi valere nell’area di rigore avversaria.

Matias ha giocato all’estero anche in campionati professionistici come nella massima serie in Argentina facendo vedere le sue qualità, ma adesso è pronto a sbarcare in Italia per fare bene con la maglia della Sancataldese.