Serie D. Già 300 abbonati alla Nissa: cresce l’entusiasmo e la passione per la squadra del presidente Luca Giovannone

Sono già 300 gli abbonamenti che i tifosi della Nissa hanno sottoscritto in vista del prossimo campionato nel quale la squadra biancoscudata del presidente Luca Giovannone militerà nel girone I del campionato di serie D.

Si tratta, senza tema di smentita, di un dato oltremodo rilevante, dal momento che, in passato, simili numeri non si facevano, o se si riusciva a raggiungerli era a fine campagna abbonamento. Qui invece si è ancora in piena campagna abbonamenti!

Per la cronaca, il 300° abbonamento lo ha sottoscritto un tifoso doc della Nissa come Alberto Scalia. Nel frattempo è iniziata la seconda fase della campagna abbonamento: l’abbonamento in tribuna può essere sottoscritto in Promo a 200 euro, la Curva a 60 euro.