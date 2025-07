Serie D. Doppio colpo di mercato per il Gela Calcio: presi Maikol Benassi e Sebastiano Aperi

Doppio colpo di mercato al Gela Calcio. Il primo colpo è stato quello che ha portato a Gela Maikol Benassi, difensore centrale classe 1989, nativo di Viareggio, con un bagaglio enorme di esperienza, carisma e vittorie. Oltre 400 presenze tra Serie D e Lega Pro, con club come Livorno, Monopoli, Latina e Viareggio. Storica la lunga militanza alla Carrarese, con una promozione in C1 e quasi cinque stagioni da leader indiscusso.

Sebastiano Aperi

In carriera ha conquistato quattro promozioni dalla D alla C con Parma, Cesena, Lucchese e Novara, a testimonianza di una mentalità vincente e abituata a raggiungere traguardi importanti. Nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Ragusa e Puteolana, prima di ritrovare a Gela mister Cacciola, con cui aveva già condiviso un’importante annata (2023/2024) al Siracusa.

Il secondo arrivo al Gela è quello di Sebastiano Aperi, ala d’attacco di grande esperienza, classe 1992, originario di Catania. All’occorrenza seconda punta o attaccante centrale, Aperi è un vero jolly del reparto avanzato, capace di adattarsi e colpire in ogni zona del fronte offensivo. Ha collezionato 384 presenze ufficiali e 86 gol tra Serie D e Lega Pro, vestendo le maglie – tra le altre – di Martina Franca, Nardò, Alto Vicentino, Gozzano, Cuneo, Trento, Sandonà, Union Feltre e Troina.

Nel 2015 è stato protagonista di una storica promozione in Serie C a Padova, realizzando 6 gol in appena 508 minuti: una media realizzativa devastante. Le sue stagioni più brillanti tra il 2021 e il 2023, con 16 reti in 36 partite al Vado e 14 gol in 38 presenze alla Sanremese, prima di indossare le maglie di RG Ticino, Desenzano, Nuova Igea Virtus ed Enna. Ritrova oggi mister Cacciola, con cui aveva già condiviso l’esperienza a Palazzolo nella stagione 2012/2013. Un filo che si riannoda nel segno dell’ambizione.