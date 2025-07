Serie D. Colpo grosso del Gela: preso il centravanti Manuel Sarao

Colpo grosso del Gela neo promosso in serie D. La società del golfo s’è infatti assicurata le prestazioni dell’attaccante centrale classe 1989, Manuel Sarao. Il giocatore ha firmato firma un contratto biennale con la società biancazzurra: un colpo di livello assoluto, un segnale forte, chiaro e ambizioso per tutta la Serie D.

Nato a Milano, vanta 458 presenze e 108 reti tra Serie D e Serie C. Quattro stagioni in doppia cifra: 12 gol tra Seregno e Gallarate (2011/12), 10 reti con il Lumezzane in Lega Pro (2015/16), 11 marcature con la Virtus Francavilla (2018/19), 11 gol nei 16 mesi vissuti a Catania

In carriera ha conquistato una storica promozione in Serie B con la Reggina nel 2020, e negli ultimi anni ha vinto due campionati di Serie D e un playoff, indossando le maglie di Catania e Siracusa. Proprio con gli aretusei, nella stagione e mezza appena conclusa, ha totalizzato 14 gol in 1837 minuti.

Esperienza, fisicità, carisma e senso del gol per Manuel Sarao che, dunque, la prossima stagione sarà il centravanti di un Gela sempre più ambizioso. (foto e fonte Gela Calcio)