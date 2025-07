Serie D. Altro colpo di mercato per il Gela: preso l’esperto esterno offensivo Mauro Bollino

Dopo quello di Dario Maltese, ancora un colpo di mercato per il Gela con l’ingaggio di Mauro Bollino. Esterno offensivo classe 1994, nato a Palermo e cresciuto nel settore giovanile del capoluogo siciliano, dove con la Primavera del Palermo ha messo insieme 57 presenze e 33 gol: Mauro Bollino è ufficialmente un nuovo calciatore biancazzurro.

Calciatore d’esperienza e di grande carisma, ha collezionato 133 presenze in Lega Pro, realizzando 23 gol e 14 assist con le maglie – tra le altre – di Pisa, Foggia (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C), Taranto, Paganese e Sicula Leonzio, dove si è reso protagonista con 12 reti e 5 assist in una sola stagione.

In Serie D ha costruito una carriera solida e vincente: 167 partite giocate, 40 gol, 33 assist, sempre da protagonista in piazze calde e ambiziose come Bari, Bitonto, Audace Cerignola, Casertana, Nissa, Nocerina e Lamezia Terme. Proprio in Calabria ha firmato una delle sue annate più spettacolari, con 11 gol e 11 assist.

Due le promozioni in Serie C conquistate: nel 2020/21 con l’ACR Messina e nel 2023/24 con il Trapani, dove ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del campionato e della coppa. Piede mancino, talento cristallino, tiro a giro, dribbling e imprevedibilità: una freccia letale nell’arco di mister Cacciola.