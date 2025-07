Serie D. Alla Nissa arriva un’importante riconferma: l’estroso Riccardo Rotulo indosserà ancora la maglia biancoscudata

Ultimo gran colpo di mercato per la Nissa. Si tratta, ad onor del vero, di una riconferma, ma assume una grande importanza nell’economia tecnica e tattica del suo progetto in l’estroso quanto Riccardo Rotulo nello scorso campionato è stato protagonista assoluto sia in termini realizzativi che in termini di assist e giocate.

La riconferma è arrivata nelle ultime ore ed ha costituito un valore aggiunto di grande importanza per il progetto Nissa. Il giocatore s’è detto felice di aver dato il proprio assenso ad un accordo che lo lega alla società biancoscudata anche per la prossima stagione.

A questo punto, la rosa della prima squadra della Nissa appare al completo con tutta una serie di acquisti che fanno sognare la tifoseria biancoscudata, con punte di abbonati e di sponsorizzazioni davvero notevoli che fanno di questo progetto del presidente Giovannone un fiore all’occhiello per la Città di Caltanissetta. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC).