Serie D. Al Gela Calcio riconfermato Amedeo Vincenzi; pre ritiro dal 28 al 31 luglio al “Presti; ritiro dal 1° al 14 agosto a Linguaglossa

Al Gela Calcio riconferma importante. E’ quella di Amedeo Vincenzi. Tra i protagonisti assoluti della promozione, con 10 gol in campionato, Amedeo si è guadagnato la fiducia totale di mister Cacciola e della società, che hanno fortemente voluto la permanenza della mezz’ala campana, classe 1997.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino, Vincenzi ha maturato esperienza tra Eccellenza e Serie D, indossando le maglie di Ischia, Portici, Mondragone, Città di Gragnano, San Vito Positano, Puteolana, Brano, Lavello, Avezzano, Polisportiva Favl Cimini, Nuova Igea Virtus, Sarnese, Real Forio e Orvietana, collezionando anche diverse promozioni. Inserimenti, senso del gol e tanta personalità: Amedeo rappresenta un valore aggiunto per il centrocampo biancazzurro. Ancora insieme, per continuare a sognare.

Nel frattempo, il Gela ha annunciato che dal 28 al 31 luglio la squadra sarà in pre ritiro allo stadio comunale Vincenzo Presti. In questo arco di tempo le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico, ai media e a tutti i giornalisti interessati a seguire da vicino l’avvio della nuova stagione.

Al termine di ogni sessione, sarà possibile partecipare a un momento dedicato alle interviste, che si svolgerà in un’area apposita sul campo. I tesserati disponibili saranno indicati di volta in volta dall’Ufficio Stampa di cui è responsabile Anthony Massaro. Dal 1° al 14 agosto, poi, il Gela Calcio sarà in ritiro precampionato a Linguaglossa in provincia di Catania con allenamenti e test allo Stadio “F. Palazzolo”. Il 28 luglio la squadra si ritroverà in pre ritiro allo stadio Presti alle ore 16: previsto il primo allenamento stagionale agli ordini di mister Cacciola. Nei giorni successivi, fino al 31 luglio, spazio a visite mediche e test fisici, in vista della partenza per il ritiro di Linguaglossa. (foto Gela Calcio)