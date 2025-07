Seconda Categoria. Riconferma per il “combattente” Salvatore Romano

Riconferma importante per l’Atletico Nissa. Salvatore Romano farà parte della rosa dell’Atletico Nissa anche per la prossima stagione. Lo ha annunciato il presidente Salvatore Messina. Si tratta di un giocatore di grande temperamento, con anni di esperienza alle spalle e una mentalità da vero combattente. Salvatore è pronto a battagliare anche quest’anno, portando in campo tutta la sua determinazione e la sua passione per i colori giallorossi.

Dopo una lunga parentesi con l’A.S.D. Marianopoli, oggi è un tassello importante del progetto Atletico Nissa. Un progetto che intende valorizzare i giovani del territorio promuovendo coloro che hanno da sempre costituito la base tecnica della squadra.