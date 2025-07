Seconda Categoria. Nuovi arrivi all’Atletico Nissa: presi Jamladi, Camara, Balbo e Morello; riconfermato Gomez

Nuovi arrivi all’Atletico Nissa. Li ha annunciati il presidente Salvatore Messina. In particolare, sono stati presi il difensore Jamladi, classe 2005, direttamente dal Marocco. A centrocampo, invece, è stato preso Camara, classe 2006, dal Senegal: dinamismo, grinta e visione di gioco al servizio della squadra.

Due ragazzi con tanta corsa nelle gambe, due uomini di fiducia per Mister Serafini, pronti a dare tutto per questi colori. La famiglia dell’Atletico Nissa ha inoltre dato il benvenuto a Simone Balbo, classe 2004, che farà parte della rosa per la stagione 2025/2026!

Attaccante con grande voglia di mettersi in mostra, Simone arriva dal brillante percorso con la Juniores Regionale allenata da Mister Serafini, fresca vincitrice del campionato. Ma per chi ci segue da tempo, non è una faccia nuova: Simone aveva già indossato i nostri colori nel campionato sperimentale Under-18 giocato nel Città di Caltanissetta. Un ritorno che profuma di continuità, crescita e ambizione.

L’Atletico ha preso anche il classe 1982 Mauro Gomez, anima del centrocampo, un leader silenzioso che con intelligenza tattica, visione di gioco ed esperienza continua a dettare i tempi della squadra. Inoltre è arrivato anche Ivan Pio Morello, classe 2007, giovane talento reduce da una stagione da protagonista nella Juniores Regionale, culminata con la vittoria del campionato sotto la guida di Mister Serafini.