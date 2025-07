Seconda categoria. L’Atletico Nissa riconferma il centrocampista Luca Timo

Ancora una riconferma importante in casa Atletico Nissa. In vista della prossima stagione, la società del presidente Salvatore Messina intende fare sul serio organizzando una squadra in grado, tra riconferme e nuovi arrivi, di dire la sua nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

La riconferma riguarda Luca Timo, giocatore simbolo dell’Atletico Nissa, un elemento che, con la sua esperienza, grinta e leadership è sempre stato un leader del gruppo. Centrocampista duttile e di grande affidabilità, Luca è uno di quei giocatori che fanno la differenza non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

Con la sua lunga carriera alle spalle – tra F.C. Nissa, Atletico Caltanissetta, CUSN Caltanissetta e con Atletico Nissa nelle ultime stagioni – ha dimostrato di essere un vero uomo squadra, sempre pronto a dare tutto per la maglia. Una pedina fondamentale del centrocampo e un esempio per i più giovani.