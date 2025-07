Seconda Categoria. L’Atletico Nissa riconferma Albert, Lassine e D’Anna

Due giovani riconferme e quella di un simbolo del progetto Atletico Nissa. Sono quelle operate dalla dirigenza per il tramite del presidente Salvatore Messina. Le prime due riguardano due giovani come Albert e Lassine. I due giocatori saranno ancora con l’Atletico Nisa per la stagione sportiva 2025-2026. Già protagonisti lo scorso anno con la maglia dell’Atletico Nissa, questi ragazzi hanno dimostrato grinta, corsa e determinazione in ogni partita. Ora sono pronti a dare ancora di più, con la voglia di crescere e trascinare la squadra verso nuovi obiettivi.

La terza riconferma per la stagione sportiva 2025/2026 è quella di Cristian D’Anna, centrocampista classe 1988, punto di riferimento e uomo spogliatoio della squadra nissena. Con un passato ricco di esperienza e una lunga militanza nel calcio dilettantistico siciliano, Cristian ha dimostrato in ogni stagione professionalità, grinta e attaccamento alla maglia. Per noi non è solo un giocatore, ma un vero simbolo di dedizione e continuità. Dopo il ritorno nella rosa dell’Atletico Nissa nel 2023, prosegue anche quest’anno il suo percorso al centro del nostro progetto tecnico.