Scontro politico dopo il concerto dei The Kolors: Fratelli d’Italia risponde alle critiche di Gambino: “insinuazioni che si respingono al mittente, prenda atto dei suoi insuccessi”

Non si placa il dibattito politico a Caltanissetta dopo il concerto dei The Kolors, organizzato dall’assessorato agli Eventi guidato da Toti Petrantoni. L’ex sindaco Roberto Gambino, in un post pubblicato sui social, ha criticato l’iniziativa e l’operato dell’assessore, sollevando una serie di osservazioni che hanno generato un acceso confronto pubblico.

A replicare è Fratelli d’Italia, che attraverso un lungo comunicato stampa respinge le accuse e difende l’operato dell’amministrazione comunale, sottolineando il successo dell’evento e ricordando gli insuccessi dell’ex giunta Gambino. Il partito, inoltre, invita lo stesso Gambino a formulare critiche “costruttive e fondate”, evitando – si legge nella nota – polemiche sterili e insinuazioni.

Di seguito il comunicato integrale del Coordinamento cittadino e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Viene registrato un recente intervento pubblico, sterilmente ed inutilmente polemico, dell’ex Sindaco Gambino in ordine all’organizzazione, promossa negli scorsi giorni dall’Assessorato agli Eventi del Comune di Caltanissetta, del concerto dei Kolors in città. L’ex Sindaco, anziché apprezzare – ma come avrebbe potuto – il successo dell’evento, anche per le ricadute che lo stesso ha avuto sotto il profilo della promozione, si è avventurato in critiche immotivate, spingendosi fino a insensate insinuazioni sull’operato dell’assessore Petrantoni.

Critiche ed insinuazioni che si respingono al mittente, bollando per quelle che sono: un tentativo maldestro di oscurare e minimizzare, però non riuscendoci, l’operato cristallino dell’assessore e di un successo non personale di quest’ultimo, ma dell’attuale amministrazione cittadina a guida del centrodestra.

Tutto ciò a fronte di uno degli insuccessi più clamorosi della – ormai ex – giunta Gambino. Le cifre parlano chiaro e se qualcuno, incluso l’ex Sindaco Gambino (forse già ai nastri di partenza della prossima campagna elettorale per le regionali?), vuole misurare i successi e gli insuccessi degli eventi organizzati in città, lo invitiamo a consultare gli atti amministrativi e a operare ogni tipo di raffronto.

Non si vuole indulgere, d’altro canto, a nessuna polemica, ma si rimanda ai meri atti pubblici e alle stime delle presenze alle manifestazioni di ogni genere, ospitate in città e censite da organismi indipendenti.

L’ex sindaco fa riferimento a “truppe cammellate”?

Ma quali truppe, quali cammelli!

Pensi alle sue di truppe che si sono dissolte come neve al sole!

Prenda, invece, più semplicemente e onestamente atto, a fronte dei suoi ripetuti insuccessi e di quelli della sua giunta, del successo evidente dell’operato dell’assessore Petrantoni, che non può essere adombrato da una campagna denigratoria senza senso.

L’ex Sindaco, oggi fortunatamente solo consigliere comunale di opposizione, avrebbe dovuto tacere, memore dei clamorosi insuccessi che hanno contraddistinto il suo agire amministrativo e quello della sua giunta. Per brevità se ne citano alcuni, tra i quali il plateale insuccesso, costato 200.000 euro alla collettività nissena, del concerto di Irama – esibitosi soltanto per 40 minuti – o ancora gli spettacoli, privi di capacità promozionale, proposti dall’allora assessore competente, fra cui concertini jazz ed eventi natalizi con postazioni in Piazza principale rimaste sistematicamente vuote per tutto il periodo delle feste.

Si vuole stendere un velo pietoso sul tanto decantato “M’Arricrio Fest”, politicamente sostenuto dalla coalizione alla quale faceva capo Gambino, che non ha determinato alcuna ricaduta tangibile sul tessuto socio-economico nisseno. Anche in questo caso si consiglia all’ex Sindaco di leggere i dati statistici del tempo.

Riconoscere le criticità, come ha fatto l’assessore Petrantoni, è segno di lungimiranza e quest’ultimo, certamente, lo è, spendendosi quotidianamente in un’azione di promozione della nostra città di ampio respiro: quella che è totalmente mancata al consigliere Gambino, caratterizzato in passato da un “one man show” tra dirette radiofoniche e televisive, più attente alla forma che alla sostanza.

Distruttive, invero, sono le tematiche e gli attacchi che Gambino promuove quando, “colpito e affondato”, si difende muovendo critiche di mediocrità che si rinviano al mittente, meglio applicandosi alla sua azione politica.

Da ultimo, Fratelli d’Italia invita il consigliere Gambino a muovere, per il futuro, critiche fondate e di senso compiuto, se vuole distinguersi in questo “sport”, e a restare alieno dal configurare vicinanze pretestuose con altri fatti che, ad oggi, sono all’attenzione degli organi preposti, nei riguardi dei quali si nutrono rispetto e fiducia. Si attendono fiduciosi i tempi necessari per l’acquisizione della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti, che l’assessore Petrantoni certamente agevolerà nel rispetto dei termini previsti dalla norma e dei diritti dei cittadini, che devono conoscere la trasparenza del suo operato.

All’assessore Petrantoni va la completa solidarietà del partito di Fratelli d’Italia.

IL COORDINAMENTO CITTADINO E IL GRUPPO CONSILIARE FDI DI CALTANISSETTA.