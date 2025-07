Schifani. “Secondo Banca d’Italia Sicilia al primo posto per crescita del Pil e occupazione”

“Secondo la Banca d’Italia siamo al primo posto per crescita del Pil con un +1,3%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale. Anche l’occupazione registra un netto incremento del 4,6%, tre volte superiore a quella del resto d’Italia e ben oltre la media del Mezzogiorno”. Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani.

“Numeri significativi – prosegue il presidente nella sua analisi – che indicano una ripresa concreta e solida, trainata da turismo, servizi e rilancio dell’edilizia. Migliora anche la qualità del lavoro, con più professioni ad alta qualificazione. Un segnale chiaro della reazione positiva alla crisi post pandemica”.

“Restano alcune fragilità – ha concluso – in particolare nell’agricoltura e nell’occupazione giovanile. Stiamo lavorando su due misure: un piano per le startup e uno per rafforzare o creare nuove attività commerciali”.