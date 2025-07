Santa Caterina. L’ing. Fabio Fiandaca è il nuovo responsabile dell’Ufficio tecnico comunale

SANTA CATERINA. L’Ufficio tecnico comunale ha un nuovo responsabile. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ippolito dopo aver firmato la determina con la quale ha conferito incarico di funzionario di elevata qualificazione come responsabile del Settore “Assetto del Territorio” (Ufficio Tecnico) all’ing. Fabio Fiandaca.

Per quest’ultimo si tratta di un incarico di prestigio, ma anche di grande responsabilità che ne qualifica l’impegno, la competenza e la professionalità con la quale ha fin qui portato avanti la sua attività tecnica al Comune. Fiandaca subentra all’arch. Francesco Costa che il comune di Barrafranca aveva concesso a scavalco e che ha prestato per quasi tre anni il suo servizio al Comune di Santa Caterina in un periodo particolarmente difficile nella gestione dei Servizi Tecnici comunali.

Il sindaco, in tal senso ha inteso ringraziare l’arch. Costa per il servizio prestato nel Comune. Nel contempo, il primo cittadino caterinese ha inteso porgere al nuovo responsabile dell’area tecnica del Comune un sereno e proficuo lavoro a beneficio dei cittadini e del territorio con l’auspicio che possa mettere tutte le sue conoscenze, competenze e capacità al servizio di Santa Caterina. Il nuovo incarico ha una valenza amministrativa rilevante in quanto, mentre fino ad ora il responsabile del settore “Assetto del Territorio” era a scavalco e comunque dipendeva sempre dal Comune di provenienza, ora invece, con l’avvento dell’ing. Fiandaca, l’ufficio tecnico comunale avrà come suo responsabile un tecnico che è dipendente dello stesso Comune caterinese, per cui il neo responsabile potrà prestare la sua opera nell’intero arco settimanale.