Santa Caterina. Il sindaco Ippolito ringrazia l’Anas per aver integrato la segnaletica lungo la SS 122 Bis

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha ringraziato l’ANAS per essere intervenuta presso l’impresa che sta eseguendo i lavori lungo la SS 122bis, a seguito di una sua segnalazione e sollecitazione, per integrare e implementare la segnaletica nel tratto di strada in atto oggetto di lavori.

“Ritenendo di fondamentale importanza una più completa e puntuale indicazione per gli automobilisti diretti a Santa Caterina Villarmosa – ha concluso il sindaco – siamo intervenuti richiedendo di incrementare e integrare opportunamente la segnaletica direzionale stradale”.