SANTA CATERINA. Al via i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ippolito. La nuova mensa scolastica sorgerà presso la scuola elementare “Michele Capra”. Si tratta di un progetto strategico finanziato grazie ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca, per un importo di progetto complessivo di 545.000 euro.

I lavori sono stati affidati alla ditta Co. Fer Srl e riguardano la ristrutturazione e riqualificazione funzionale del piano terra dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, accogliente e sicuro, dedicato proprio alla ristorazione scolastica. Tale intervento consentirà di ampliare l’offerta del tempo pieno scolastico, di garantire un servizio mensa efficiente e di qualità, ma anche di valorizzare uno spazio pubblico a beneficio di tutta la comunità scolastica.

Il progetto è seguito dall’Ufficio Lavori Pubblici, con il nuovo Responsabile Unico del Progetto nominato nella figura dell’ing. Fabio Fiandaca, coadiuvato dal geom. Giuseppe Di Cara.