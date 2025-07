San Cataldo. Le Associazioni “Incontriamoci in Biblioteca”, “Classica e dintorni”, pianistica “Mannino” e “Consenso” insieme in un gran concerto

SAN CATALDO. Un grande concerta ha dato lustro alla alleanza fra l’associazione Incontriamoci in Biblioteca, l’associazione Classica e dintorni, l’associazione pianistica V. Mannino e l’Associazione Consenso, rappresentate da Gianfranco Cammarata, Michele Petitto e Gaetano Terlizzi.

Mattia Cancelliere al pianoforte; Nicol Insalaco, Annika Enna, Tancredi Spitale e Leonardo Enna ai violini: Marcello Enna alla viola; Elisabetta La Marca ed Emanuele La Marca ai violoncelli; Ida Andoni al contrabbasso hanno proposto musiche di Mozart, di Fauré, di Ciaikovskij e le Quattro stagioni di Vivaldi, mostrando grandi capacità soliste e di armonia orchestrale.

” Sono grandi musicisti, venuti da paesi europei e dalla Sicilia, due dei quali minorenni,con la presenza di due sancataldesi, che coltivano l’arte e la tecnica musicale, raggiungendo livelli interpretativi veramente notevoli” – afferma il maestro Michele Petitto.

” La cooperativa Consenso ha voluto dare un palcoscenico positivo all’impegno alla lotta alla emarginazione e i ragazzi che trattiamo hanno dato dimostrazione della propria capacità offrendo a tutti i musicisti e agli intervenuto la pasta che sanno produrre” – afferma Gaetano Terlizzi

” Abbiamo dimostrato come il donare sé stessi, il volere a tutti i costi collaborare con gli altri, il cercare la relazione tra linguaggi differenti, dia risultati eccezionali. Grandi musicisti hanno donato la propria musica, potendo esibirsi su un palcoscenico preparato e fortemente voluto dagli organizzatori dell’evento. In momenti segnati da grandi tragedie nel mondo proponiamo questo modello di comunità e l’enorme affluenza di pubblico dimostra che la gente lo vuole” – conclude Gianfranco Cammarata. In effetti diverse decine di persone sono rimaste in piedi e alcuni fuori dalla sala, per cui occorrerà comprare nuove sedie.