San Cataldo. Il sindaco Comparato sull’Estate Sancataldese: “Orgogliosi di valorizzare i nostri talenti”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha parlato dell’Estate Sancataldese 2025 presentandola nelle sue linee principali. “Domenica 13 luglio ha preso il via ufficialmente la nostra estate Made in San Cataldo: un cartellone ricco, condiviso, che mette al centro il cuore pulsante della nostra comunità.

Musica, cultura, teatro, momenti sociali, tutto grazie alla collaborazione con associazioni, comitati di quartiere e le tante realtà che rendono viva San Cataldo ogni giorno. Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario completo degli eventi, già pronto e in aggiornamento continuo: seguiteci per non perdere nessuna novità!

Tra gli appuntamenti più attesi:

IBLA, giovane talento siciliano di “Amici”, renderà omaggio a Rosa Balistreri con uno spettacolo intriso di cultura, appartenenza e sicilianità.

Le emozioni uniche dei “Night of Candle”: quattro violiniste, mille candele, le musiche di Einaudi e Morricone nella magica cornice della villa comunale.

Una serata all’insegna dell’umorismo intelligente con Biagio Izzo, che con ironia e riflessione ci parlerà della “napoletanità” e delle sfumature della nostra società.

Siamo orgogliosi di valorizzare i nostri talenti, i giovani, le risorse culturali e offrire alla città momenti di bellezza e condivisione. San Cataldo quest’estate è viva, coinvolgente e piena di energia”.