San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Cantieri aperti, impegni mantenuti”

SAN CATALDO. Cantieri aperti, impegni mantenuti. E’ quanto ha inteso far rilevare il sindaco Gioacchino Comparato. “Il Comune di San Cataldo – ha dichiarato – continua il suo lavoro silenzioso ma concreto per la manutenzione degli spazi pubblici e degli immobili comunali.

In questi giorni sono attivi diversi cantieri: In Viale della Rinascita, proseguono i lavori di manutenzione stradale per garantire maggiore sicurezza e migliore viabilità.

Al cimitero comunale, è in corso la costruzione e l’adeguamento di nuovi loculi: un intervento necessario per rispondere a una crescente esigenza della comunità, programmato e avviato come promesso.

“Gli operai – ha concluso – sono al lavoro ogni giorno per restituire ai cittadini spazi curati, funzionali e rispettosi della dignità dei luoghi. La manutenzione non è solo un dovere tecnico: è un atto di cura verso la città.