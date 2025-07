San Cataldo. Il PD: “La sospensione delle attività al Palazzetto dello Sport “Peppe Maira” è un segnale preoccupante per la Città”

SAN CATALDO. “La sospensione delle attività al Palazzetto dello Sport “Peppe Maira” rappresenta un segnale preoccupante per la città, tanti giovani ed anche per le società sportive”.

Lo afferma il Pd cittadino. “È tempo di mettere in campo tutti gli sforzi necessari per sostenere la riapertura e il pieno utilizzo di una struttura strategica per la crescita e la competitività del calcio a 5, della pallavolo e del basket locale e non solo – prosegue il PD sancataldese – In uno spirito di collaborazione istituzionale, chiediamo all’amministrazione di attivarsi con immediatezza per chiarire le competenze e le responsabilità sugli interventi necessari di manutenzione per il ripristino delle attività, anche in considerazione delle denunce da parte del gestore”.

Secondo il PD: “Lo sport, agonistico e non, è inclusione sociale, educazione, comunità. Per questo riteniamo fondamentale garantire ai nostri ragazzi e ragazze luoghi sani e accessibili, dove crescere, allenarsi e costruire relazioni positive.

Siamo a completa disposizione dell’assessore allo sport, Salvatore Citrano, per offrire il nostro contributo concreto, anche attraverso proposte e interlocuzioni costruttive.

San Cataldo ha bisogno di sport, di spazi vivi e di futuro. Le società sportive, che investono a San Cataldo caricandosi oneri non indifferenti, meritano tutto il supporto da parte di chi amministra la cosa pubblica”.