San Cataldo. Il 2 agosto viaggio nel tempo con la Legio Decima Fretensis per scoprire come vivevano gli antichi legionari romani

SAN CATALDO. Si annuncia un evento davvero unico nel suo genere a San Cataldo per sabato 2 agosto. Come hanno giustamente sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla che lo hanno presentato: “La magia della storia prende vita! Sabato pomeriggio c’è un evento speciale con l’associazione Legio Decima Fretensis: un viaggio nel tempo per scoprire come vivevano, combattevano e mangiavano i legionari romani”.

Un viaggio a ritroso nel tempo, con tanto di laboratori didattici, Costumi e tradizioni storiche, dimostrazioni dal vivo. Sarà un’occasione unica per bambini, ragazzi e adulti per imparare divertendosi, insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e a tutta la cittadinanza. L’evento prenderà il via alle ore 18.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII.