San Cataldo. Il 1° agosto il Music Summer ventiventicinque propone l’appuntamento con i Maxwell Street

SAN CATALDO. Il Comitato di Quartiere San Giuseppe – Madrice e l’amministrazione comunale hanno organizzato per il 1° agosto alle 21,30 in piazza san Giuseppe un evento musicale di grande richiamo. Si tratta del concerto dei Maxwell Street. L’atteso evento è inserito nel MUSIC SUMMER ventiventicinque.

Maxwell street é una strada storica di Chicago, sede di un mercato all’aperto fin dai primi anni del ‘900. Negli anni 40, per attirare la gente a comprare, i negozianti della zona iniziarono a fornire energia elettrica ai musicisti afro-americani che si esibivano in strada e che necessitavano di chitarre elettriche e amplificatori per riuscire a arsi sentire.

Fu l’epico passaggio dal blues acustico a quello elettrico che, negli anni successivi, portó alla nascita del rock’n’roll. Lo spirito e la carica di quegli anni é alla base della musica di questo gruppo musicale.

Dalla vecchia scuola di Freddie King, Bill Withers e Wilson Pickett, ai più contemporanei Lenny Kravitz, Robben Ford, the Blues Brothers Band, fino alle nuove leve Kaleo, Gary Clark Jr e Marcus King. Blues, Soul, Funky e Rock n’roll una miscela esplosiva che ha fatto ballare intere generazioni. IL gruppo è così composto:

Batteria: Salvatore Lunetta

Basso: Alfonso De Marco

Chitarra: Alessandro La Russa

Voce: Mike Cammarata