San Cataldo. Estate Sancataldese 2025, PD: “Partecipare per sostenere associazioni, ma perplessi su strategia e utilizzo fondi”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del PD sull’Estate Sancataldese 2025.

“Il calendario dell’estate Sancataldese è arrivato. In ritardo, ma è arrivato. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le associazioni, gli enti del terzo settore e i cittadini attivi che, anche quest’anno, contribuiscono a rendere viva la nostra città, portando musica, cultura e iniziative turistiche. A loro va il nostro più sincero apprezzamento: sono la vera energia di questa comunità, e meritano sostegno in ogni forma.

Tuttavia, non possiamo ignorare alcune criticità legate alla gestione dell’intero processo da parte dell’Amministrazione comunale, che vanno oltre il ritardo con cui è stato reso pubblico il programma.

In particolare, la delibera approvata solleva alcune perplessità:

1. Il calendario degli eventi: l’amministrazione ha approvato in delibera un calendario che ,sebbene valorizzi giustamente talenti sancataldesi meritevoli, contiene meno iniziative rispetto a quelle annunciate su Facebook. Ci chiediamo se ciò significhi che molte realtà escluse dall’atto ufficiale non riceveranno alcun contributo economico, pur sostenendo autonomamente le spese organizzative.

2. Il piano finanziario: due elementi destano preoccupazione.

a) Il Comune attinge dal fondo di riserva, uno strumento pensato per spese urgenti e straordinarie, non per finanziare eventi programmabili.

b) La Provincia ha concesso un contributo di 20.000 euro, vincolandolo al fatto che il Comune partecipi con una quota almeno pari. Tuttavia, il Comune ha stanziato poco più della metà, rischiando di perdere parte del contributo se non pareggerà quella cifra, salvo che non si intercettino ulteriori fondi.

Infine, ci chiediamo per quale ragione, dopo aver puntato su Intrafest per anni, si metta in campo una clamorosa retromarcia delegittimandolo e relegandolo a evento, tra tanti altri.

Il nostro obiettivo non è la polemica, ma la trasparenza. È giusto che i cittadini abbiano tutti gli elementi per farsi un’idea.

Per questo parteciperemo e invitiamo tutti a partecipare al maggior numero possibile di eventi: chi si impegna per far crescere la nostra città va sostenuto. Sempre”.

Fausto Terrana Segretario Pd San Cataldo

Marco Imera Consigliere Comunale Pd

Francesca Cammarata Consigliera Comunale Pd