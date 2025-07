San Cataldo. Al via il triduo per la festa di Sant’Anna con padre Carmelo Carvello: l’emozione di tanti parrocchiani del quartiere nel rivederlo dopo anni

SAN CATALDO. Prima messa di triduo in preparazione alla grande festa di sabato 26 luglio in onore di Sant’Anna. La comunità di Pizzo Carano Sant’Anna ha accolto padre Carmelo Carvello, che è stato presente negli anni ‘80, proprio all’inizio della fondazione del quartiere.

Proprio il parroco deliano vide crescere intere generazioni di Pizzo Carano, per cui è stata una serata speciale non solo per lui ma anche per tanti sancataldesi con l’abbraccio commosso delle famiglie che ne hanno apprezzato non poco la sua presenza e partecipazione al Triduo.