San Cataldo. Al 7° Torneo del Grand Prix 2025 di Scacchi vince Matteo Savarino

SAN CATALDO. Si è disputato il 7° torneo del “Grand Prix L’Alfiere 2025” di scacchi, nella splendida cornice del parco divertimenti “Il Pifferaio Magico” di San Cataldo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Risiko Club “Il Pifferaio Magico”, guidato da Alessio Sansoni, che ha voluto proporre in contemporanea i tornei di questi due affascinanti giochi da tavolo. La manifestazione si è rivelata un vero successo, grazie anche alla disponibilità e alla cortesia del personale, che ha contribuito a creare un clima accogliente e piacevole per tutti i partecipanti.

L’evento scacchistico era aperto a tutti, ed ha fatto segnare il record di partecipanti per quest’anno, ben 43, provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

Il torneo si è sviluppato in 7 turni da 10’+3”” con sistema svizzero, ed ha visto prevalere Matteo Savarino davanti ad Ottavio Messina e Andrea Mirenda; i vincitori di categoria sono stati: 1° U18 Federico Camiolo, 1° U12 Giorgia Belli, 1° NC Carmelo Palumbo, 1° Over 60 Flavio Terenzi e 1° Femminile Maria Lalomia.

Dopo il settimo appuntamento, la classifica generale del Grand Prix L’Alfiere 2025 vede al comando Matteo Savarino con 163 punti, davanti a Rosario Amico con 120,5 e Andrea Mirenda con 113.

Giocatori e accompagnatori hanno concluso poi la serata in un clima di festa presso la Nuova Locanda, dandosi appuntamento per la ripresa delle attività a settembre, dopo la meritata pausa estiva, con la terza edizione del Festival di Scacchi “Città di Caltanissetta”.

Il circuito Grand Prix si conferma una straordinaria occasione per far conoscere e amare gli scacchi in contesti sempre nuovi, ampliando il pubblico e coinvolgendo persone di ogni età. Anche stavolta, la manifestazione ha riscosso un notevole successo, attirando non solo giocatori esperti e appassionati, ma anche numerosi spettatori incuriositi, che si sono lasciati coinvolgere dalla tensione e dal fascino delle partite disputate. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano quanto questo gioco di intelligenza e strategia sappia ancora sorprendere e conquistare.

Nel complesso, i sette tornei hanno raccolto l’adesione di ben 91 partecipanti, un dato significativo che conferma la crescente popolarità degli scacchi nella nostra città e nei dintorni. Un’ulteriore dimostrazione di questo entusiasmo si può osservare ogni sabato pomeriggio presso il Dopolavoro Ferroviario, dove la sede dell’ASD L’Alfiere si anima di giocatori di ogni età: i tavoli dedicati ad allenamenti e lezioni sono sempre al completo, a riprova di un interesse in continua espansione.