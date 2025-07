Sale su pendio per un selfie, ma muore schiacciata da un sasso: 15enne perde la vita

Volevano scattarsi un selfie forse con lo sfondo del ponte vecchio di Cesana e la diga ma il ripido pendio sul quale erano salite le ha tradite facendole precipitare. Una ragazza di 15 anni e’ morta schiacciata da un sasso, una seconda, coetanea, e’ rimasta ferita e si trova ricoverata in ospedale a Belluno, e una terza di 16 anni e’ rimasta illesa. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Cesana Beach dove si trova una piccola spiaggia lungo il fiume Piave nei pressi dell’abitato di Busche non lontano da Feltre nel Bellunese.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco di Belluno, ai soccorritori del Suem 118 giunti con l’elicottero Falco 1, le tre giovani si sarebbero arrampicate sul pendio che improvvisamente e’ franato. Il masso ha colpito e schiacciato la 15enne che e’ morta sul posto. L’amica ferita e’ ricoverata con diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto credevano che le ragazze fossero cadute in acqua ma all’arrivo del medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso e richiedere il nulla osta per la rimozione della salma al magistrato di turno. I carabinieri della Compagnia di Feltre, che hanno già sentito le testimonianze dei presenti, nelle prossime ore ricostruiranno la tragedia. (AGI)