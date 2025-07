Ritrovato da una donna il 62enne deliano scomparso da ieri

DELIA. E’ stato ritrovato Pietro Genova, il 62enne deliano che da ieri non aveva più dato notizie di sè. L’uomo è stato ritrovato in serata da una signora che, in quel momento, stava percorrendo in auto la strada che collega Campobello a Ravanusa.

L’attenzione della signora è stata attirata da una persona che, per strada, chiedeva aiuto. La donna, con prontezza di spirito, ha fatto salire Pietro Genova sulla propria auto e lo ha poi affidato ai Vigili del Fuoco che, a loro volta, lo hanno affidato al 118 per le cure del caso.

La sparizione di Pietro Genova aveva creato non poca apprensione a Delia, ma anche nel territorio del Nisseno e dell’Agrigentino. La stessa Prefettura di Caltanissetta aveva immediatamente attivato l’Unità di Crisi e il tam tam anche sui social era stato immediatamente attivato. Il 62enne, al momento del suo ritrovamento, è apparso in stato confusionale, ma le sue condizioni di salute non sono sembrate destare particolare preoccupazione.