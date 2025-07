Rissa davanti a un bar nella frazione di Sant’Elia nel comune di Santa Flavia (Palermo). Secondo una prima ricostruzione un 28enne è stato circondato e picchiato da un gruppo di giovani.

Per difendersi e cercare di fuggire ha estratto una pistola a salve e ha esploso numerosi colpi in aria. Il 28enne è stato portato in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Indagano i carabinieri (ANSA).