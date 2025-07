Prete 53enne stroncato da un improvviso malore nel corso di un’escursione

Stroncato da un malore durante un’escursione in Valcamonica, in provincia di Brescia. È morto così don Nicolò Giosuè, parroco di Sant’Alberto e Savarna, frazioni di Ravenna. Il sacerdote, 53 anni, si trovava in montagna con un gruppo del campo famiglie della parrocchia di Ponte Nuovo.

Il malore – con tutta probabilità un infarto – lo ha colpito mentre stava scendendo dal lago dell’Aviolo, nel territorio di Edolo, verso Sonico, dove il gruppo alloggiava. Don Giosuè si era attardato lungo il percorso ed è stato ritrovato a terra da un secondo gruppo che seguiva a breve distanza.

Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i sanitari del 118 e i carabinieri. La salma è stata recuperata e trasferita a valle.