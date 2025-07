Presidenza dell’Anci Sicilia: “Apprezzamento per rinvio decisione su nuova rete ospedaliera regionale”

L’ufficio di presidenza dell’Anci ha espresso apprezzamento per la nuova rete ospedaliera regionale. “Apprendiamo dalla stampa che la Regione Siciliana potrebbe avere l’intenzione di rinviare l’approvazione della nuova rete ospedaliera siciliana. L’ANCI Sicilia esprime apprezzamento per tale possibile decisione del Governo regionale in quanto consentirebbe di aprire una fase di confronto più ampia e approfondita con i territori, nel rispetto del ruolo istituzionale dei Comuni e della loro associazione di rappresentanza.

“La salute è un diritto fondamentale e la programmazione sanitaria deve tener conto delle specificità dei singoli territori – sottolinea l’Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia –. Il possibile rinvio rappresenterebbe un’opportunità per costruire un dialogo concreto, fondato su dati, esigenze locali e modelli organizzativi condivisi”.

L’Associazione dei Comuni siciliani auspica che, proprio in questi mesi, sia possile aprire un confronto strutturato con gli enti locali, al fine di garantire un’equa distribuzione dei servizi sanitari e un miglioramento complessivo dell’offerta ospedaliera, specie nelle aree interne e nei comuni più fragili, spesso penalizzati da tagli e carenze croniche di personale e strutture.

ANCI Sicilia, nel caso in cui questo rinvio avvenisse, si dichiara disponibile a collaborare con l’Assessorato regionale alla Salute per contribuire con spirito costruttivo alla definizione di una rete ospedaliera realmente vicina ai bisogni delle comunità.