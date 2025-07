Pellegrini sotto assedio dopo la vittoria di Sinner, lei ironizza

(Adnkronos) –

Federica Pellegrini travolta dalle critiche. Non è una novità per la campionessa di nuoto ricevere commenti negativi dagli hater, in particolare da quando si è esposta sul caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner. Con la sua solita ironia, Pellegrini ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui imita una seduta di gruppo: "Ciao sono Federica e sono ben due giorni che non rispondo a un hater", dice fingendo imbarazzo. "Mi sento già una donna nuova", ha scritto poi a corredo del video facendo riferimento al botta e risposta che si è consumato sul suo profilo social, dopo la vittoria del tennista azzurro a Wimbledon 2025. La pagina Instagram di Pellegrini si era popolata di commenti a tema tennistico, con richieste di scuse, sfottò, provocazioni e insulti. I tifosi del re del tennis, infatti, hanno attaccato la stella del nuoto azzurro dopo l'intervista rilasciata mesi fa sul caso Clostebol che ha coinvolto il fuoriclasse altoatesino. Sinner, sospeso 3 mesi dopo la positività allo steroide anabolizzante, secondo Pellegrini – in estrema sintesi – avrebbe goduto di un trattamento speciale rispetto ad altri atleti. L'ex nuotatrice non ha mai fatto marcia indietro rispetto alla propria posizione e già in passato è stata protagonista di scontri social con gli ammiratori di Sinner. "Io sono molto umile e soprattutto coerente", aveva risposto l'olimpionica a chi la accusava di essere presuntuosa, a differenza del numero 1 del tennis. "Sei nel dimenticatoio, aveva attaccato un utente: "E tu per cosa sarai ricordato?", aveva replicato lei. Le gif che mostrano Sinner e il trofeo di Wimbledon. "Il fegato è integro?", la domanda di chi pensa che Pellegrini avrebbe goduto dell'eventuale sconfitta del connazionale. "Voi state male… moooolto", la risposta. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)