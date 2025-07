Nel Ragusano andava in giro con lampeggiante blu sulla propria auto: denunciato dai Carabinieri

In giro in auto con un lampeggiante blu. Un 20enne incensurato è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Donnalucata (Ragusa) per possesso di segni distintivi contraffatti.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari lo hanno notato a bordo di una vettura con un lampeggiante blu attivo sul tetto, simile a quelli utilizzati dalle forze di polizia e dai mezzi di emergenza. Ai militari ha detto che si tratta di un “gesto goliardico”. Per lui, però, è scattata la denuncia e il dispositivo è stato sequestrato. (Adnkronos)