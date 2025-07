Nel centro di Sciacca due turiste investite da un’auto d’epoca: una versa in condizioni gravissime

Due turiste tedesche sono state investite nel tardo pomeriggio da un’auto d’epoca nel centro di Sciacca, in via Roma. Una delle due donne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto c’era un uomo di 60 anni, originario di Sciacca ma residente in Germania. Anche lui avrebbe riportato ferite lievi. Per cause ancora da chiarire, forse a causa di un problema ai freni, il 60enne ha perso il controllo dell’auto d’epoca e ha travolto le due donne. Sul posto sono intervenuti 118, polizia e polizia municipale. (Adnkronos)