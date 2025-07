Nasce il progetto Futsal Nissa FC. Arialdo Giammusso: “Un percorso ambizioso che mira a coinvolgere tutta la Città”

Giornata importante per la società e per tutta la città di Caltanissetta. E’ nato ufficialmente il progetto Futsal targato Nissa Fc. Ad annunciarlo è stato il presidente emerito della Nissa, Arialdo Giammusso. Un progetto ambizioso, giovane e ricco di passione che punta a dare nuova linfa allo sport cittadino, offrendo un’alternativa dinamica e coinvolgente al calcio a 11.

Come ha spiegato lo stesso Giammusso, il primo passo sarà lo stage selettivo che si terrà a fine luglio, aperto a tutti i ragazzi che vorranno mettersi in gioco e far parte di questa nuova avventura. Sarà un momento fondamentale per individuare i talenti locali e iniziare a costruire un gruppo coeso e competitivo.

A guidare gli atleti della Nissa Futsal, durante la preparazione atletica e lungo tutto il percorso sportivo, ci sarà mister Lamendola, una figura di grande esperienza e competenza nel mondo del futsal. “Siamo certi che, sotto la sua guida, la squadra saprà crescere in fretta e affrontare con determinazione le sfide che ci attendono – ha sottolineato Giammusso.

Il cammino della Nissa Fc inizierà ufficialmente ad ottobre, con il campionato di Serie D, ma il lavoro comincia da subito. “Vogliamo creare un movimento solido, radicato sul territorio – ha concluso Giammusso – che metta al centro i valori dello sport: rispetto, impegno, spirito di squadra e voglia di migliorarsi. Invito tutti a seguirci, a sostenerci, e – perché no – a partecipare in prima persona. La NISSA Futsal è un progetto che vuole coinvolgere tutta la città, dai giovani atleti alle famiglie, dagli appassionati ai semplici curiosi.”