Napoli, De Bruyne incanta in ritiro. Ma Lukaku spreca a porta vuota

È già De Bruyne show a Napoli. Il centrocampista belga è arrivato in Serie A a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Manchester City, e sta incantando in allenamento, durante il ritiro di Dimaro. Agli ordini di Conte, De Bruyne ha iniziato la preparazione con i nuovi compagni prendendo subito confidenza con la squadra e i compagni, mostrando i primi colpi in campo ed esaltando il legame con Romelu Lukaku, centravanti del Napoli da 14 gol e 10 assist nell'ultima stagione. I due giocano insieme da molti anni in Nazionale e ora si sono ritrovati in azzurro per difendere lo Scudetto vinto nell'ultima stagione. Sui social è diventato virale un video che mostra De Bruyne accarezzare un pallone al limite dell'area, resistere al ritorno di un difensore, portarselo sul destro e sfornare un cross al bacio sul secondo palo per la testa di Lukaku. L'attaccante belga però non è preciso e, a pochi passi dalla linea di porta, è riuscito incredibilmente a mettere il pallone fuori a Meret battuto, dopo aver lavorato bene di sponda per servire proprio il centrocampista belga.