Motori. Samuele Cassibba con la Nuova Proto V8 3000 alla 29^ Luzzi Sambucina – Trofeo Molinaro dal 18 al 20 luglio

Samuele Cassibba per la prima volta affronterà con la Nova proto V8 3000 la 29^ Luzzi Sambucina – Trofeo Silvio Molinaro, in programma dal 18 al 20 luglio, quarta prova del Campionato Italiano Supersalita, valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna sud.

Cassibba conosce bene il tracciato calabrese, uno dei più apprezzati del panorama nazionale, che nelle precedenti partecipazioni lo ha sempre visto protagonista in top five. Nella sua ultima apparizione nel 2023 aveva chiuso con un ottimo quinto posto assoluto e il podio di classe a bordo della versione 2000 della Nova Proto, confermando il feeling con il percorso. I riferimenti accumulati negli anni scorsi saranno fondamentali per affrontare con metodo la sfida con la più performante ma complessa V8 3000. L’obiettivo resta quello di raccogliere dati preziosi, consolidare il lavoro di sviluppo e mantenere alta la competitività in un contesto di altissimo livello.

La Luzzi-Sambucina rappresenta un banco di prova tecnico e spettacolare, con il suo tracciato di 6,150 km che collega l’abitato di Luzzi all’Abbazia Cistercense di Sambucina. Il percorso, tra i più amati del panorama nazionale, copre un dislivello di 420 metri con una pendenza media del 6,83%, ed è noto per il suo alternarsi di tratti veloci, curve impegnative e continui cambi di ritmo.

“Arrivo con la stessa determinazione di sempre” – ha dichiarato Cassibba – “Luzzi‑Sambucina mi ha sempre dato buone sensazioni: quando ho corso qui con la Nova Proto 2000 ho chiuso nei primi cinque, confermando il feeling con il tracciato. Quest’anno affronto la sfida con la V8 3000, una vettura più performante e complessa. L’obiettivo è completare il weekend con continuità, raccogliere il massimo numero di dati e proseguire il lavoro di sviluppo, mantenendo alta la competitività.”-

Il weekend si aprirà venerdì 18 luglio con le operazioni di verifica tecnica e sportiva a Contrada Cavoni. Sabato 19, a partire dalle ore 8.30, si disputeranno le due manche di prove ufficiali. Domenica 20 luglio, sempre alla stessa ora, si svolgeranno le due manche di gara. La diretta sarà trasmessa su ACI Sport TV (canale 228 Sky e 52 Tivùsat) e sui canali social dedicati.