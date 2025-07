Motori. In 50 si sfideranno nel 9° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone

Sono 50 gli specialisti siciliani attesi protagonisti del 9° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone, competizione deputata ad attribuire punteggi validi per il Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport (alla 4a tappa stagionale) e per il Campionato siciliano della specialità (al 12° appuntamento). Lo Slalom, promosso sul territorio dalla Scuderia Armanno Corse di Palermo, con il sostegno del Team Altofonte Corse, il patrocinio oneroso dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo, nonché con il patrocinio concesso dal Comune di Altofonte (coordinato dal sindaco Angelina De Luca) e dal Comune di Piana degli Albanesi (retto dal primo cittadino Rosario Petta), entrerà nel vivo sabato 2 agosto, con adrenalina “a mille” domenica 3 agosto.

Concorrenti e vetture si ritroveranno sabato nella centralissima piazza Falcone e Borsellino, ad Altofonte, dalle 15.30 alle 20.00, per le operazioni preliminari, i controlli di rito, sportivi e tecnici, nei locali della Casa comunale e nel già citato “salotto” cittadino. Non solo motori, comunque. In serata, sempre sabato, con inizio alle 21.30, andrà infatti in scena il “Food & drink Slalom Festival”, buon cibo, una birra e la ottima musica proposta in ‘live concert’ dalla band Whisky Stones, con cover Rock Italia dedicati a Zucchero, Lucio Battisti, Ligabue, Vasco Rossi, Litfiba, Negrita e tanti altri. Il tutto ospite in piazza Falcone e Borsellino, alla “Caffetteria Lorena”, ad Altofonte, con area food & drink già operativa per i presenti sin dalle 19.30. Una maniera per coinvolgere pure le famiglie.

L’indomani, domenica 3 agosto, lo Slalom Altofonte Rebuttone accenderà finalmente i motori, in occasione della ricognizione obbligatoria dei piloti ammessi alla gara ed in concomitanza con le successive tre manche a cronometro, da disputarsi sull’affascinante percorso di gara recentemente sottoposto a lavori di pulitura ed ulteriore messa in sicurezza (ben 3,800 km di tratti guidati e selettivi), ricavato lungo le strade provinciali n. 5 e n. 5 Bis, in direzione della contrada Rebuttone ed a ridosso del vicino comune di Piana degli Albanesi, Città del Cannolo. Il tutto sotto l’attento ed esperto occhio del direttore di gara, l’ennese Lucio Bonasera cui si affianca nella gestione complessiva del weekend di gara il Supervisore AciSport, l’esperto pilota messinese Carmelo Molica.

Lo Slalom Altofonte Rebuttone ‘atto nono’, oltre ai già citati punti per il Trofeo Sud ed il Regionale, metterà al contempo in palio la Coppa “Ninni Mulè” (in ricordo dell’indimenticato Ufficiale di gara scomparso alcuni mesi addietro), riservata al pilota con la migliore somma dei tempi nelle tre manche ed il Memorial “Piero Angelo” (altra indimenticata figura del Motorsport regionale), in questo caso assegnato al conduttore con il miglior crono nella classe 700 c.c., tra Moderne ed Autostoriche.

Tornando all’aspetto logistico dello Slalom, un posto di rilievo lo occupano senz’altro i “main sponsor” ufficiali, il Banco di Credito cooperativo “Altofonte e Caccamo”, l’Autocarrozzeria “Car 2000” Fusco e l’Hotel Albergo “Athenaeum” Palermo, cui si aggiunge il sostegno di numerose altre realtà economiche locali e dell’Hinterland, grazie all’opera del Team Altofonte Corse.

Almeno tre i piloti in grado di disputarsi il gradino più alto del podio, al culmine di tre salite che si annunciano sin d’ora combattutissime. Tra di essi, non mancherà il vincitore della passata edizione, Giuseppe Giametta. Il forte “driver” mazarese ha deciso all’ultimo momento di prendere parte alla sfida di Altofonte, un modo anche per testare la sua monoposto, la Gloria B5 Evo Suzuki iscritta in classe E2SS 1150 dalla decorata Scuderia RO Racing di Cianciana (AG) e per trovare, magari, la prima vittoria stagionale. A contrastargli il passo, proverà con la consueta grinta il catanese Silvio Fiore (vive a Biancavilla), il quale, approfittando dell’assenza del leader Girolamo Ingardia, cercherà di rosicchiare punti pesanti nella classifica assoluta del Regionale Slalom 2025 (nella quale Fiore insegue il rivale trapanese) con la sua Radical SR4 Suzuki “griffata” Catania Corse, in classe E2SC 1150.

Tra i due litiganti, proverà ad inserirsi il giovane “figlio e fratello d’arte” palermitano (di Misilmeri) Riccardo Cerniglia, recente 3° assoluto nello Slalom Città di Montemaggiore Belsito, ancora con la convincente Bogani SN84 Suzuki, iscritta in E2SC 1400 da Misilmeri Racing, mentre il “segretario volante” della Scuderia di casa, Andrea Armanno, è atteso ad una buona prestazione al volante della monoposto Gloria B4 Yamaha Fazer, di classe E2SS 1150.

Ma lo Slalom Altofonte Rebuttone sarà caratterizzato dall’adrenalinica lotta per la supremazia in tutti i gruppi ed in tutte le classi. La Racing Start Plus vedrà ad esempio il ritorno del fortissimo catanese Paolino Battiato e della sua Peugeot 106 S16, i quali dovranno vedersela con il giarrese Giovanni Puglisi, su 106 Gti 16v Giarre Corse. Presumibile battaglia sportiva anche tra le spettacolari Bicilindriche, con gli alfieri della Misilmeri Racing Millonzi e Catalano impegnati a difendersi dalla pattuglia di piloti di casa dell’Armanno Corse, con Russo, Noto e Di Fede, tutti con una Fiat 500. Da seguire inoltre la sfida tutta al Femminile tra le due Rossella, l’esordiente stagionale trapanese Caruso (su Mini Cooper S, per Armanno Corse) e la più esperta catanese Pappalardo (Fiat 500, per la Scuderia Venanzio).

Il sempre combattuto gruppo Speciale, animerà inoltre la contesa tra i palermitani Polizzi, Lo Monaco e La Corte (classe S1, Fiat 500), il mazarese Giacalone (S3, A112 Abarth) ed il milazzese Maiorana (S5, su Fiat X1/9). Assai animata, in gruppo E1 Italia, la lotta tra i portacolori Misilmeri Racing, Rosario Rattenuti (Peugeot 106 Gti 16v) e Gaetano Pizzi (Fiat 126 Kawasaki), con gli altri palermitani Davide Catalano (campione italiano Slalom Under 23, su Chevy 34 Sedan Yamaha) ed Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki, Misilmeri Racing) pronti a sfidarsi nel gruppo E2SH Silhouette. Cinque infine le Autostoriche, tra le quali spiccano la Fiat Abarth 1000 di Franco Barbaccia, la Fiat 128 di Angelo Cinque e la Fiat X1/9 condotta ad Altofonte dal ragusano Massimiliano Ciarcià, campione siciliano HST3 in carica.

Saranno 17 le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo i 3,800 km del tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso dalle 7.00 di domenica 3 agosto. La premiazione finale dei vincitori, in programma almeno 30’ dopo l’apertura del parco chiuso, si terrà al Parco Robinson, in corso Piano di Renda, in zona “Obelisco” ad Altofonte.