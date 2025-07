MotoGp, oggi le prove libere del Gp Repubblica Ceca: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

La MotoGp torna in pista con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, venerdì 18 luglio, inizia il weekend del Gp di Brno, dodicesima prova della stagione – in diretta tv e streaming – con la prima sessione di prove libere. Si riparte dal successo in Germania, al Sachsenring, di Marc Marquez, sempre più leader della classifica del Mondiale Piloti con 344 punti davanti al fratello Alex (261) e al compagno di squadra Pecco Bagnaia (197). La prima sessione di prove libere di MotoGp del Gran Premio della Repubblica Ceca sono in programma oggi, venerdì 18 luglio, alle ore 10.45. La seconda sessione invece si terrà domani, sabato 19 luglio, alle ore 10.10 e precederà le qualifiche e la gara Sprint. Le prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. L'appuntamento sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)