Morto il bimbo di 7 anni che era caduto in piscina

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni che, nella giornata di giovedì, era rimasto coinvolto in un grave incidente in una piscina di Giffoni Valle Piana (Salerno). Il piccolo era caduto in acqua, ingerendone molta. Non è chiaro se abbia avuto un malore.

Soccorso dai sanitari del 118, era stato trasportato in elisoccorso al Santobono dove, dopo due giorni di ricovero, il suo cuore ha smesso di battere. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Battipaglia. Dolore a Montecorvino Pugliano, comune di cui il bimbo è originario. (Ansa)