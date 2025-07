Milena. Gran festa ad Aix Les Bains per celebrare i 35 anni dell’Associazione “Milena Mia”

MILENA. Una festa per celebrare i 35 anni della nascita della storica associazione “Milena Mia” che opera ad Aix Les bains e che, nel tempo, è sempre stata un prezioso punto di riferimento per i sindaci delle due comunità che, in tutti questi anni, si sono avvicendati all’amministrazione dei due Comuni.

La festa s’è celebrata ad Aix Les Bains, cittadina francese con la quale Milena è gemellata da tanti anni e con la quale continua ad intrattenere un rapporto di amicizia e scambio socio culturale ed economico davvero ammirevole. Per la comunità di Milena sono stati presenti sia il sindaco Claudio Cipolla che il presidente del consiglio comunale Giovanni Randazzo. Due presenze che hanno dato lustro alla festa per i 35 anni di Milena Mia.

All’evento erano presenti oltre 350 ospiti, originari non solo di Milena, ma anche della vicina Bompensiere, ma anche di diverse altre parti della Sicilia e dell’Italia. Presente anche Josette Fages e la stessa Liliane Coniglio, presidente del comitato gemellaggio; con loro anche tanti volontari si sono spesi per la riuscita di un evento che, ancora una volta, ha rinsaldato i rapporti di storico gemellaggio tra Milena ed Aix Les Bains. Immancabile anche la presenza di un’orchestra italiana che ha allietato un evento che s’è rivelato parecchio gradito ai rappresentanti delle due comunità così come ai tanti emigrati milenesi e siciliani presenti.