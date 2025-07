Milena. Approvato il progetto “Milena Sicura” per realizzare sistema di video – sorveglianza avanzato

MILENA. L’amministrazione comunale intende portare avanti, in linea con gli obiettivi strategici delineati nel Piano Triennale per l’Informatica e la Transizione al Digitale 2024-2026, il percorso di innovazione e miglioramento dei servizi al cittadino, con particolare riferimento alla sicurezza urbana ed extra-urbana.

Per questo motivo è stato elaborato il progetto “Milena Sicura”, che prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale avanzato. Tale sistema si propone di potenziare la capacità della Pubblica Amministrazione di garantire tempestività, qualità, sicurezza, trasparenza ed efficienza nell’azione pubblica a favore di cittadini e imprese, attraverso l’implementazione di impianti informatici, centri di dati e dispositivi wireless.

Il progetto – come ha spiegato il sindaco Claudio Cipolla – è concepito per monitorare il territorio comunale di Milena in continuità con le aree limitrofe, e mira a semplificare l’interazione con l’utenza, consentendo segnalazioni e accesso a informazioni in tempo reale tramite strumenti digitali. Il progetto “Milena Sicura” rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per la prevenzione di atti illeciti, la tutela della proprietà pubblica e privata, e il supporto alle attività delle Forze dell’Ordine, contribuendo al senso di sicurezza percepito dalla cittadinanza.

Il progetto, che è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale, prevede 10 punti di video sorveglianza da predisporre in punti strategici del centro urbano. Prevista anche una sala server che farà da coordinamento all’attività di videosorveglianza cittadina. Il costo complessivo dell’opera è di 89.452,76 euro Iva compresa.