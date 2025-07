Migranti, 50 in fuga dalla Libia soccorsi dalla nave di Banksy: “Esausti e bisognosi di cure”

(Adnkronos) – Un’imbarcazione con 50 migranti in fuga dalla Libia e alla deriva nel Mediterraneo centrale è stata soccorsa dall’equipaggio della Louise Michel, la nave finanziata da Banksy. A lanciare l’sos ieri Alarm Phone. “Siamo in contatto con un gruppo di circa 50 persone, inclusi 6 bambini, in difficoltà. Stanno andando alla deriva da ore e dicono che stanno imbarcando acqua”, aveva detto l’ong, spiegando di aver allertato le autorità e chiedendo soccorsi immediati. “Dopo oltre un giorno in mare, tutti sono esausti e hanno bisogno di cure mediche – dicono dalla Louise Michel dopo aver tratto in salvo i naufraghi dal barcone in legno a due piani -. Nessuno dovrebbe essere costretto a salire su imbarcazioni inadatte alla navigazione in cerca di sicurezza”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)