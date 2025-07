Mazzarino. Vicari e D’Aleo: “Per l’estate, quali eventi all’aperto sono stati programmati per incentivare il commercio locale?”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei già consiglieri comunali Livio D’Aleo e Santo Vicari in merito al programma dell’estate mazzarinese.

“Se l’Amministrazione Comunale ha dimostrato tanta solerzia nell’emettere ordinanze per la chiusura del tratto del Corso Vittorio Emanuele , prima alle ore 19.00, poi, come ormai consuetudine del Sindaco, con un’ulteriore ordinanza alle ore 21.00, ci chiediamo quale programma di eventi estivi è stato realmente messo in campo per l’estate mazzarinese?

Organizzare una stagione estiva non può ridursi a qualche concerto musicale all’interno del Palazzo Municipale o a un’esibizione alle 6 del mattino presso l’area archeologica di Sofiana, per di più in una giornata lavorativa, mercoledì. Chi si può permettere di partecipare a un evento simile, la maggior parte dei cittadini è impegnata con il lavoro.

Ci chiediamo quindi quali eventi all’aperto sono stati programmati per incentivare il commercio locale, per dare un’opportunità concreta alle attività lungo il Corso Vittorio Emanuele e per coinvolgere i cittadini di tutte le età.

La prima parte dell’estate è ormai trascorsa. Siamo alle porte di agosto, ma ad oggi non si registrano iniziative significative, fatta eccezione per l’annuncio, da tempo pubblicato sui social dal Sindaco, dell’evento musicale dei Matia Bazar previsto per l’8 agosto. Ma oggi, domani, dopo, quali sono gli eventi per i giorni estivi che rimangono?

Nei Comuni limitrofi i cartelloni estivi sono stati programmati, pubblicizzati e in parte già realizzati. I cittadini, attratti da un’offerta più varia e organizzata, si spostano altrove, mentre le nostre attività commerciali restano a subire l’ennesima estate senza visione né programmazione, sono in sofferenza, come del resto anche i cittadini.

Chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di agire con urgenza, nell’interesse dei commercianti e dei cittadini, per offrire un’estate viva e accogliente anche a Mazzarino. Facciamo in modo che chi decide di trascorrere le ferie nel nostro paese, ormai in pochi , trovi un motivo per restare e domani per ritornare”.

Livio D’Aleo e Santo Vicari.