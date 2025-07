Mazzarino. D’Aleo e Vicari segnalano criticità nella zona vecchia del cimitero comunale

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei già consiglieri comunali Livio D’Aleo e Santo Vicari sulla zona vecchia del cimitero comunale.

“Vogliamo segnalare una criticità che da tempo interessa molti cittadini, nella zona “vecchia del cimitero comunale” in particolare nell’area adiacente alla Congrega Maria SS. del Rosario. La scala in alluminio, indispensabile per accedere ai loculi posti in alto, è danneggiata e inutilizzabile. Attualmente è stata semplicemente accantonata e recintata con un nastro bianco e rosso, a segnalare il pericolo.

Questa situazione impedisce ai familiari dei defunti di compiere anche i gesti più semplici e umani, come portare un fiore o rendere omaggio alla memoria dei propri cari. Un disagio che offende la sensibilità e il diritto di tanti cittadini.

Non si tratta di un intervento oneroso o complesso , la riparazione o la sostituzione della scala richiede solo un minimo di attenzione, buon senso e rispetto per i luoghi della memoria collettiva. Per questo motivo rivolgiamo un appello al Sindaco e all’Assessore con delega alle aree cimiteriali affinché si intervenga con urgenza. È fondamentale evitare che una problematica semplice da risolvere venga trascurata, trasformandosi in una questione più seria e difficile da gestire.

Invitiamo infine il Sindaco e l’Assessore a recarsi personalmente nell’area segnalata, per constatare con i propri occhi la situazione e disporre quanto necessario per il ripristino del servizio. Se per qualcuno occuparsi di una scala rotta in un cimitero può sembrare un dettaglio trascurabile, per noi è invece una questione essenziale, di rispetto, civiltà e umanità”.