Marianopoli. Il sindaco ha annunciato che tra il 4 e 5 agosto inizierà bitumazione della SS121 chiusa a transito da 53 anni

MARIANOPOLI. Il sindaco Salvatore Noto, in un comunicato ufficiale, ha reso noto che è in corso la pulizia del tratto della SS121 da Marianopoli a Chibbò. Il 30 Luglio 2025, iniziano i lavori di ripristino del tratto della SP42 Mucini-Chibbò.

Tra il 4 e il 5 agosto 2025 inizieranno i lavori di bitumazione del tratto della SS121 chiusa al transito da 53 anni. “Io mi reputo soddisfatto – è stato il suo commento – Stiamo anche lavorando sul fronte della SP42 Marianopoli/San Cataldo ed SP44 Marianopoli/Caltanissetta. Ci sono diversi soggetti istituzionali che stanno contribuendo per tali fini, a suo tempo li ringrazierò uno ad uno. Sul tanto ancora da fare siamo sempre in prima linea e non molliamo mai l’attenzione”.