Malore durante volo con parapendio, muore base jumper Felix Baumgartner

(Adnkronos) – È morto in un tragico incidente in Italia Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni. Baumgartner, noto per il suo salto dalla stratosfera, era in vacanza nelle Marche e, durante un lancio con il parapendio, verosimilmente è stato colto da un malore ed è precipitato in una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Nell'impatto ha urtato una ragazza, una animatrice del villaggio turistico che è rimasta ferita lievemente. Sul posto il personale sanitario e le forze dell'ordine. "Saluti vacanze volanti da Fermo Italia. Dove vai in vacanza quest'anno?", aveva scritto Felix Baumgartner su Facebook pochi giorni fa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)